Dramma a Capua, si sente male durante il suo compleanno: muore davanti ai parenti

Dramma a Capua. Una donna è morta per un malore mentre stava festeggiando il suo compleanno con i parenti. A darne notizia in anteprima è il portale Edizionecaserta.it.

Capua, morta durante il suo compleanno

La donna, A.M.A – queste le sue iniziali -, stava spegnendo la sua 74esima candelina quando si è sentita male sotto gli occhi dei suoi familiari. Erano in una pizzeria della zona per celebrare il nuovo traguardo. Appena ha accusato il malore, i parenti hanno subito chiamato i soccorsi. Tuttavia, quando l’ambulanza è giunta nel locale, sito nella zona della Riviera Casilina, per la poveretta non c’era già più nulla da fare.

Il lutto

La causa del malore è naturale. Domani verranno celebrati i funerali nella chiesa della Concezione a Capua. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città provocando unanimemente sgomento e dolore: la donna era molto benvoluta e apprezzata per le sue doti umane. Vedova da qualche anno, è rimasta circondata dall’affetto dei suoi cari fino alla tragedia che l’ha stroncata prematuramente.