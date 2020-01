Trema la Sicilia, scosse di terremoto nella notte e all’alba

Trema la Sicilia. Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte tra Messina ed Enna.

Gli eventi sismici sono stati due. Il primo alle 2,12 di questa notte di magnitudo 2,7. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell’Ingv a 4 km S Troina (EN).

L’altro invece di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina) ad una profondità di 129 km. Entrambe sono state avvertite in alcuni centri del Messinese, del Catanese e dell’Ennese, ma in tutti i casi non si verificano danni a persone o cose.

Un altro terremoto si è verificato sempre nella notte alle 00,37 a Catanzaro, in Calabria.