Meteo in Campania, bel tempo fino a venerdì: poi tornano le piogge

Meteo. I primi giorni del nuovo anno sono stati all’insegna del bel tempo in Campania, ma a partire da sabato lo scenario meteorologico cambierà completamente. Il flusso perturbato atlantico si abbassa di latitudine riuscendo ad erodere parzialmente l’alta pressione, innescando un certo peggioramento al Centro-Nord, sul basso Tirreno e anche al Sud.

Meteo in Campania

Come riportano gli esperti di 3bmeteo.com, i fenomeni si trasferiranno rapidamente verso il Triveneto e l’Emilia Romagna, piogge sparse anche sulle centrali tirreniche, specie interne, ma in attenuazione in giornata.

Contemporaneamente qualche pioggia raggiungerà Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia. Altrove maggior stabilità salvo qualche fenomeno in sconfinamento dall’Emilia Romagna alle Marche. Quota neve intorno a 800m su Alpi orientali, 700/1000m sull’Appennino centro-settentrionale. Inizieranno a calare le temperature, soprattutto al Centro-Nord. Domenica migliora al Nord salvo rovesci sulla Romagna, inizia a peggiorare sulle adriatiche con fenomeni sparsi in estensione dalle Marche vero sud e neve sull’Appennino a quote medie. Meglio sulle tirreniche centro-meridionali. Temperature in generale diminuzione, soprattutto dall’inizio della nuova settimana.