Terrore a Genova, cisterna in fiamme sulla Guido Rossa: trasportava gas nocivi

Genova. Un tir che trasporta policloruro di alluminio, una sostanza altamente corrosiva, ha avuto un principio di incendio da una ruota sulla strada Guido Rossa a Genova. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno interessato solo la parte esterna della cisterna. In questo momento i pompieri stanno raffreddando il contenitore. Chiusa la strada in direzione levante.

Genova, cisterna in fiamme

Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area. Secondo quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, la cisterna contiene 280 quintali di policroruro di alluminio, una sostanza scarsamente infiammabile, ma corrosiva e che potrebbe disperdere gas nocivi. Il conducente dell’autocisterna non ha avuto bisogno di cure e non è stato trasportato all’ospedale. “Solo tanta paura”, ha fatto sapere mentre ricostruiva la dinamica dell’incidente insieme alla polizia municipale.”