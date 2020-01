Lutto a Napoli, Antonio Capuozzo trovato morto nella sua auto

Pescara. E’ stato trovato morto in auto Antonio Capuozzo, 39 anni, campione d’Italia di calcio a cinque con il Pascara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale. Il corpo del 39enne di origini napoletane è stato trovato a Montesilvano, nella provincia di Pescara, non molto distante dalla sua abitazione.

Lutto a Napoli, Antonio Capuozzo trovato morto

E’ stato un passante a notare l’ex portiere della formazione abruzzese senza vita, intorno alle 4, che ha allertato Polizia e 118. Ma quando i sanitari sono arrivati hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul corpo non c’erano segni di violenza. Il Pm Salvatore Campochiaro al momento non ha disposto l’autopsia, ma solo alcuni esami. Sgomento e dolore nel mondo sportivo cittadino del futsal nazionale e nella sua città natale Napoli.