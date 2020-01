Dramma sul lavoro, Ivan muore a 26 anni schiacciato da alcune travi di ferro

Piemonte. Tragedia durante il turno di lavoro, Ivan Guizzardi muore a 26 anni. Incidente sul lavoro nella notte tra venerdì e sabato nel Verbano-Cusio-Ossola. Un 26enne è morto a Pallanzeno, nella ditta Travi e Profilati, che si occupa della produzione di acciaio. Il giovane, che era residente a Pieve Vergonte, è morto schiacciato da alcune putrelle di ferro che stava scaricando da un camion.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici del 118, anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. La Travi e Prifilati di Pallanzeno, in Ossola, dà lavoro a circa duecento persone.

Morto durante il turno di lavoro

E’ Ivan Guizzardi, 26 anni, di Megolo di Pieve Vergonte, il ragazzo deceduto sul lavoro questa notte intorno all’una alla Travi e Profilati di Pallanzeno, schiacciato dalle travi di ferro che stava scaricando da un camion arrivato alla ex Duferdofin. Malgrado gli immediati soccorsi per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.