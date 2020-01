C’è posta per te 2020, ospiti della prima puntata di questa sera

Torna questa sera, sabato 11 gennaio, C’è posta per te 2020 su Canale 5, gli ospiti 11 gennaio sono già stati annunciati. Il 12 gennaio del 2000 debuttava il celebre show che festeggia con una nuova, emozionante edizione a 20 anni esatti di distanza, l’11 gennaio 2020 in prima serata alle 21.20.

C’è posta per te 2020, ospiti 11 gennaio

Ogni edizione di “C’è posta per te” ha visto sfilare le stelle di Hollywood e non solo. Alberto Sordi è stato l’ospite della prima puntata del reality, nel 2000. Mentre in questa edizione torneranno Francesco Totti e Mara Venier, e vedremo Johnny Depp.

In questi 20 anni sono stati tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti nello studio di C’è Posta Per Te 2020. La scorsa stagione televisiva tra gli ospiti ci sono stati Owen Wilson, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli o Mauro Icardi. Oppure cantanti come Elisa, Emma Marrone o Alessandra Amoroso.

Ospiti C’è posta per te 11 gennaio 2020

Questa sera confermata la presenza del sex simbol e attore americano Johnny Depp. Le sue fan italiane sembrano essere già molto euforiche alla notizia. L’attore sarà dunque il protagonista di una sorpresa. Infine in studio arriveranno Luca Argentero insieme alla sua dolce metà Cristina Marino, che ha annunciato il mese scorso di essere in dolce attesa. Il breve video pubblicato sul profilo Twitter di C’è posta per te in cui l’attore entra nello studio in completo blu annunciato da Maria De Filippi ha quasi raggiunto le 100mila visualizzazioni in meno di 24 ore.

C’è posta per te: dove vederlo

C’è posta per te va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

Sui canali ufficiali del programma ci sono le anticipazioni e il meglio delle puntate.