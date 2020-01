Napoli, colpo grosso al negozio di telefonia del centro: arrestati due ladri. I nomi

Napoli. Sorpresi con quattro borsoni carichi di smartphone e telefonini. Gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato due ladri in via Conte Olivares, stradina parallela di corso Umberto. Avevano appena commesso un colpo grosso in un negozio da più di 20mila euro.

Rubano in un centro di telefonia: arrestati due ladri

Su segnalazione della sala operativa, gli agenti sono intervenuti in un centro di telefonia. C’era un furto in atto. I poliziotti sono entrati nel locale dove hanno trovato e bloccato due uomini con quattro borsoni contenenti 37 smartphone e 4 PC portatili del valore di circa 25.000 euro. Avevano scassinato la serranda per penetrare all’interno del locale e fare razzia della merce.

Gli arrestati

I poliziotti hanno identificato e bloccato i due malviventi. Si tratta di Francesco Cuorvo, 62enne con precedenti di polizia, e Reda Benabed, algerino di 35 anni. Devono rispondere di furto aggravato. Benabed ha ricevuto tra l’altro una denuncia per soggiorno irregolare sul territorio nazionale.