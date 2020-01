Giustizia Privata questa sera su Italia 1: trama, cast e curiosità di Giustizia Privata in onda Italia 1 ore 21:20

Stasera in tv. Questa sera alle ore 21.20 andrà in onda Giustizia Privata su Italia 1. Giustizia Privata (Law Abiding Citizen) è un film del 2009 diretto da F. Gary Gray ed interpretato da Gerard Butler e Jamie Foxx.

Giustizia Privata, trama

Un uomo è sconvolto quando viene a sapere che l’uomo che ha ucciso sua moglie e sua figlia ha ricevuto una pena lieve. Clyde Shelton, devoto padre di famiglia e cittadino modello, assiste impotente all’omicidio della moglie e della figlia per mano di due ladri. I due malviventi vengono catturati ma, a causa di un patto scellerato tra l’avvocato della difesa ed l’assistente del procuratore distrettuale Nick Rice, il peggiore dei due viene rimesso in libertà. Clyde decide che vendicarsi di un solo criminale non basta: è tutto il sistema americano che deve pagare per questa insostenibile, macroscopica ingiustizia.

Giustizia Privata, il cast

Jamie Foxx: Nick Rice

Gerard Butler: Clyde Shelton

Colm Meaney: Detective Dunnigan

Bruce McGill: Jonas Cantrell

Leslie Bibb: Sarah Lowell

Michael Irby: Detective Garza

Regina Hall: Kelly Rice

