Geostorm film: cast, trailer, trama del film in onda su Canale 5 alle ore 21,40

Geostorm è il film questa sera in onda su Canale 5 alle 21.40. E’ un film catastrofico del 2017 co-prodotto, co-scritto e diretto da Dean Devlin. Fanno parte del cast principale Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris e Andy García

Geostorm: trama

Geostorm è ambientato in un 2019 in cui le catastrofi naturali sono state completamente eliminate grazie a Dutch Boy. Si tratta di un impianto satellitare globale che controlla il clima e neutralizza qualsiasi minaccia atmosferica. I disastri di un tempo sono quindi solo un ricordo lontano e la Terra sembra oramai libera da qualsiasi pericolo. A causa di alcuni comportamenti considerati inaccettabili, Jake Lawson, responsabile del progetto spaziale che ha cambiato le sorti del mondo, non avrà più il suo incarico che passa nelle mani del fratello Max.

Tre anni dopo in Afghanistan stravolgimento climatico desta la preoccupazione di Jake che chiede e ottiene dal Presidente degli Stati Uniti l’autorizzazione di tornare nello spazio per verificare il funzionamento di Dutch Boy. Mentre il protagonista parte per la missione, ad Hong Kong si verifica un altro cataclisma e il rappresentante cinese Cheng Long contatta Max sostenendo che un Geostorm stia per abbattersi su tutto il pianeta. Chi c’è dietro questa imminente apocalisse?

Geostorm: cast

Gerard Butler: Jacob “Jake” Lawson

Jim Sturgess: Max Lawson

Abbie Cornish: Ag. Sarah Wilson

Ed Harris: Segretario di Stato Leonard Dekkom

Andy García: Presidente Andrew Palma

Richard Schiff: Sen. Thomas Cross

Alexandra Maria Lara: Ute Fassbinder

Robert Sheehan: Duncan Taylor

Daniel Wu: Cheng Long

Eugenio Derbez: Al Hernandez

Zazie Beetz: Dana

Adepero Oduye: Eni Adisa

Amr Waked: Ray Dussette

Geostorm: trailer