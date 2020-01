Ravenna, incidente sulla Cervese. Si ribalta e finisce fuori strada: un morto

Ennesimo incidente mortale sulla Cervese, nel comune di Castiglione di Cervia (Ravenna). Un uomo ha perso la vita all’altezza di via Fornazzo dopo aver perso il controllo dell’auto in circostanze ancora da chiarire.

Incidente sulla Cervese, un morto

Lo schianto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 9 gennaio. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, un’Alfa 159, cappottandosi e finendo in un terrapieno che costeggia la carreggiata. Questa mattina, poco dopo le 8, alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la vettura distrutta e hanno allertato i soccorsi. All’interno dell’abitacolo vi era il corpo senza vita del conducente. Quando i sanitari del 118 sono giunti, per l’uomo però non c’era più niente da fare.

Le indagini

Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale di Cervia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima viaggiava lungo la Cervese da Cervia verso Forlì, quando, in corrispondenza di una curva a sinistra, è uscito fuori strada schiantandosi nel fossato. In quel momento la visibilità era ridotta per la nebbia. Questo potrebbe aver contribuito a determinare l’incidente.