MiraBasile: chiude il museo di Giugliano, presto una proroga per la riapertura al pubblico

Grande successo per MiraBasile, il primo museo di Giugliano inaugurato durante le festività natalizie dedicato a Giovani Battista Basile.

I NUMERI

Circa 700 visitatori in 9 giorni. Un dato importante che attesta Giugliano come capitale culturale dell’area nord. Moltissime le persone accorse da tutta la Campania tra studenti, giovani e famiglie con bambini per rivivere la magia delle fiabe e conoscere a fondo il creatore del genere fiabesco: Giovan Battista Basile.

L’ESPERIENZA CULTURALE

Il museo con sede presso Palazzo Palazzo Palumbo in piazza Matteotti, ha dato la possibilità di catapultarsi in una esperienza non solo culturale, ma anche sensoriale, grazie all’innovazione degli occhiali 3d. Un suggestivo percorso tra fiabe e storia, tradizioni e cultura.

POSSIBILE PROROGA

MiraBasile è stato un progetto temporaneo, da ieri, infatti il museo ha chiuso i battenti, ma dato il grande successo, l’amministrazione comunale è già a lavoro con gli organizzatori per una proroga che potrebbe prolungare l’apertura al pubblico. Settimana prossima ci sarà l’incontro tra sindaco e organizzatori.

L’EVENTO GASTRONOMICO

Intanto presso la sede del museo a Palazzo Palumbo, il 15 gennaio appuntamento eno gastronomico dedicato al Basile in cui la Chef Gena Iodice proporrà diversi piatti ispirati dalle fiabe de Lo Cunto de li Cunti.