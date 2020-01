Miracolo dell’Epifania, partorisce in auto davanti ai 3 figlioletti

Castel Volturno. Miracolo dell’Epifania, partorisce in auto davanti alla famiglia. Il quarto bambino di una coppia di Mondragone non ha voluto attendere la data stabalita dal ginecologo ed è nato in auto durante il tragitto verso l’ospedale di Pineta Grande, a Castel Volturno. Come racconta IL MATTINO, il parto era programma dopo il 10 e così la madre, dopo l’ultima visita dal ginecologo, è tornata a casa.

Castel Volturno, donna partorisce in auto

Era appena stata a cena dai parenti quando ha cominciato ad avvertire le doglie. Si mettono in auto per andare in clinica, ma non fanno in tempo: il piccolo viene alla luce in auto davanti ai tre fratellini con grande ansia iniziale ma immensa gioia finale. E così quando arrivano in clinica non c’è altro da fare che staccare il cordone ombelicale.