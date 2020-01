Roma. Paura per Luca Zingaretti, investito mentre era in scooter

Roma. Momenti di paura per l’attore Luca Zingaretti, coinvolto in un incidente in scooter in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Dalle prime informazioni, Zingarettistarebbe bene tanto da non essere stato portato in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un’auto e lo scooter su cui viaggiava il noto attore divenuto famoso grazie al ruolo del Commissario Montalbano in tv.