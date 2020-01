Incendio in una casa di riposo nel Casertano: morte due donne, 4 feriti

Carinola. Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo per anziani a Carinola, nel Casertano, intorno le 14. Si tratta della sede della Onlus Il Pino, in via Umberto I.

Due i morti accertati. Le persone decedute sono due donne: una di 57 anni, l’altra poco più grande; quattro, invece, sono i feriti. E’ il primo drammatico bilancio del rogo divampato dopo ora di pranzo. Altre sette persone sono state salvate dalle Fiamme Rosse.

Molte altre sono state allontanate prima dell’arrivo dei pompieri. Sul posto sono intervenute ben tre squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala per salvare chi era ancora all’interno della struttura avvolta dalle fiamme. Pare fossero in tutto 20 le persone ospitate dalla casa di riposo.

Presenti anche i carabinieri di Carinola e Mondragone, che hanno messo in sicurezza l’area interessata. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la natura dell’incendio sarebbe accidentale: tra le ipotesi c’è quella di un corto circuito.