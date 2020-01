Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone” torna sugli schermi. Stasera alle 21.20 su Rete4 il film che vede protagonista Ben Stiller vi terrà incollati alla tv. La pellicola è giunta nelle sale nel 2014.

La trama

Questa è la trama di Una notte al museo 3. Larry Daley, divorziato, non trova lavoro. Suo figlio si vergogna di lui fin quando però non trova un impiego nel museo di storia naturale di New York. Il direttore gli dà una serie di istruzioni da seguire durante la notte, raccomandandogli di non far entrare o uscire nulla e nessuno dal museo. A museo chiuso però accade qualcosa. Tutti prendono vita. Tra questi T-Rex (denominato Rexy), che si comporta come un cane da riporto; Dexter, una dispettosa scimmia cappuccino che gli ruba le chiavi; due popolazioni di statuine di antichi romani e di colonialisti del far west; un gruppo di statuine di Incas; manichini impagliati di sudisti e nordisti, in guerra tra loro; una scorbutica statua di Cristoforo Colombo; un Moai dell’isola di Pasqua; un gruppo di sanguinosi unni capitanati da Attila; alcune statue di neanderthaliani attratte dal fuoco; Sakagawea, con Lewis e Clark; e la statua di cera di Teddy Roosevelt, la più benevola tra tutti.

Proprio quest’ultimo spiega che gli animali si muovono a causa della Tavola del faraone Ahkmenrah, fatta di oro massiccio. Da qui cominceranno una serie di avventure che vedranno Larry protagonista del museo e di tutti i suoi personaggi. Una notte al museo 3 è quindi ricco di episodi divertenti e intriganti.

I personaggi

Questi i personaggi e gli attori di Una notte al museo 3. Ben Stiller è Lawrence “Larry” Daley; Carla Gugino è Rebecca Hartman; Dick Van Dyke, Bill Cobbs e Mickey Rooney sono Cecil Fredericks, Reginald, Gus; Robin Williams è Theodore “Teddy” Roosevelt: è la statua di cera del 26º Presidente degli Stati Uniti d’America; Jake Cherry è Nick Daley: il figlio di 10 anni di Larry; Ricky Gervais è il dottor McPhee; Rami Malek è il faraone Ahkmenrah. In Una notte al museo 3 c’è anche l’attore italiano Pierfrancesco Favino che interpreta Cristoforo Colombo. Favino una statua di latta e parla solo in italiano; Patrick Gallagher è Attila, capo degli Unni; Owen Wilson è Jedediah Smith: è la miniatura di un cow-boy; Steve Coogan è Gaio Ottavio: è la miniatura del famoso generale romano; Mizuo Peck è Sacagawea: è la statua di cera dell’indiana che guidò Lewis e Clark.