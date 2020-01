In fiamme il Babbo Natale di luci in piazza, incendiato con dei petardi

FRATTAMAGGIORE. Incendiato il Babbo Natale di luci in piazza. E’ accaduto questa mattina a Frattamaggiore, in Piazza Umberto I. In occasione delle festività natalizie era stata installata una statua luminosa raffigurante un Babbo Natale che è stato dato alle fiamme.

Frattamaggiore, incendio Babbo Natale

Stando alle prime informazioni l’incendio sarebbe stato causato da alcuni petardi lanciati contro l’installazione luminosa. In pochi minuti il Babbo Natale ha preso fuoco.

I responsabili

“Come segnalato dal Direttore Antonio Iazzetta di Cogito, la mattina del 3 dicembre la statua è stata distrutta da un incendio che sarebbe stato causato da alcuni petardi fatti esplodere da dei ragazzini a ridosso dell’installazione. È qualcosa di vergognoso – dice il consigliere regionale Francesco Borrelli che ha diffuso la notizie – è snervante vedere come il vandalismo riesca rovinare l’atmosfera di festa. Capodanno è passato eppure si continuano ad utilizzare botti e provocare danni con essi. Chiedo che vengano identificati al più presto i responsabili di questo insano gesto e che vengano presi provvedimenti contro di loro” – ha attaccato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.