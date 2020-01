Saldi 2020, da domani partono gli sconti: i consigli per comprare in modo sicuro

Campania. E’ tempo di saldi a Napoli e in tutta la Campania. La Regione Campania ha reso nota la data di inizio dei saldi invernali 2020. La stagione di sconti, a Napoli e sul tutto il territorio regionale, prenderà il via sabato 4 gennaio: si anticipa, come spesso accade negli ultimi anni, per consentire ai cittadini di effettuare acquisti a prezzi scontati già per la giornata dell’Epifania, il 6 gennaio.

Saldi a Napoli e in Campania

Le date in Campania sono state decise dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania e riguardano il calendario dei saldi per le vendite di fine stagione invernale ed estiva per il 2020 e sono valide su tutto il territorio regionale. Nello stesso comunicato sono state già fissate le vendite di fine stagione estive che avranno inizio il giorno 4 luglio 2020 e dureranno fino al 1° settembre 2020.

I consigli per acquistare in modo sicuro

Per acquistare in modo sicuro ed evitare di farsi ingannare dai commercianti basterà seguire delle semplici regole. Innanzitutto bisognerà controllare scrupolosamente il cartellino che dovrà necessariamente riportare sia il prezzo originale del capo che ovviamente quello scontato. Per essere sicuri che vi sia effettivamente effettuato uno sconto, converrà effettuare un giro per i vari negozi prima dell’inizio dei saldi e segnare i prezzi degli indumenti e degli accessori che più ci interessano.

Invece per il cambio della merce se il capo è senza difetti, la decisione è a discrezione del commerciante. Se invece il difetto si presenta dopo l’acquisto il prodotto deve essere cambiato, ma il cliente può anche decidere di ottenere la restituzione dei soldi. L’esercente può anche proporre un buono invece del denaro. Ma è sempre il cliente a decidere se accettare, l’importane è riportare il capo entro due mesi dall’acquisto.