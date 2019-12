Giugliano in prima serata: Mimmina Ciccarelli su Rai1 con Roberto Bolle

Andrà in onda il primo gennaio “Danza con me“, il grande show della danza con Roberto Bolle. Nel cast c’è anche la giuglianese Mimmina Ciccarelli, 20 anni. La giovane affiancherà il ballerino nella sue performance in prima serata.

Mimmina Ciccarelli, chi è

Mimmina è di Giugliano e ha 20 anni, diplomata all’Accademia “emozioni in punta di piedi”. A diciotto anni è iniziata subito la sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Vanta nel 2019 una partecipazione ad “Amici”, il talent show di casa Mediaset condotto da Maria De Filippi. Ora finalmente la soddisfazione di entrare a far parte del corpo di ballo di Roberto Bolle per la trasmissione “Danza con me”.

Il programma “Danza con me”

Per la terza volta di seguito il nuovo anno di Rai1 si apre con lo show diretto da Roberto Bolle. Appuntamento ormai tradizionale, eppure sempre diverso, “Danza con me” è riuscito a radunare intorno a sé un pubblico ampio e nuovo, con incredibili successi di share e di critica, fino a vincere nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo. La sua terza edizione vanterà ospiti provenienti non solo dal mondo della danza mondiale, ma anche dal mondo del cinema, del teatro e della musica.