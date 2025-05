È morto questa mattina Giuseppe Ciccarelli, 58 anni, considerato uno dei ras storici della camorra giuglianese e figura di spicco del clan Mallardo. Ciccarelli era ai domiciliari da tempo a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Giugliano, morto Giuseppe Ciccarelli: era il boss della fascia costiera per il clan Mallardo

Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, dove stava scontando una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione, inflitta in secondo grado con rito abbreviato, nell’ambito dell’inchiesta “Grande Malato”. Secondo gli inquirenti, Ciccarelli era il referente del clan Mallardo per tutta la fascia costiera della terza città della Campania, con un ruolo da vertice nell’ala militare dell’organizzazione. Il suo nome era emerso già nel 2015, quando un’operazione condotta dal Gico della Guardia di Finanza colpì duramente il cuore del clan attivo tra Varcaturo, Lago Patria e Licola. Proprio in quella zona, secondo gli investigatori, Ciccarelli avrebbe esercitato per anni un controllo capillare del territorio, fondato su un sistema di intimidazioni e minacce di stampo mafioso.

Il processo “Il Grande Malato” aveva messo in luce l’estensione e la pericolosità dell’organizzazione, con numerosi arresti tra i principali esponenti del clan. Ciccarelli, in particolare, veniva indicato come uno dei capi operativi, incaricato di gestire i rapporti di forza e garantire la tenuta del potere criminale lungo l’area costiera.