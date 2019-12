Natale di sangue a Ragusa, scontro tra auto: morto un 22enne

Ragusa. Natale di sangue sulle strade italiane. Un giovane di 22 anni è morto sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa a seguito di un incidente.

Incidente a Ragusa, scontro tra auto: morto un 22enne

Come riporta Il Giornale di Sicilia, il sinistro stradale si è verificato nei pressi di un incrocio, a pochi metri di distanza da un agriturismo. Il ragazzo, originario del Barese, era passeggero di una delle vettura che stava rientrando dalla località marittima verso il capoluogo.

Sul posto sono accorsi le forze dell’ordine e i paramedici del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale, il giovane è spirato durante il trasporto in ambulanza. Ci sarebbero anche altri quattro feriti. A scontrarsi una Ford C-Max con una Ford Focus. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

A Ragusa un altro 22enne è uscito invece miracolosamente illeso da un incidente autonomo: la sua auto dopo una rotatoria, in discesa, si è ribaltata investendo nella corsa anche alcuni pali della pubblica illuminazione.