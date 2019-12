Campania, vento killer: previste nuove raffiche nelle seguenti zone. Massima allerta

Previste nuove violente raffiche di vento in Campania questa mattina, 22 dicembre. La Protezione Civile della Regione raccomanda la massima cautela nel percorrere gli assi viari. Intanto l’allerta meteo sarà in vigore per tutta la giornata di oggi. Previste abbondanti precipitazioni per tutta la giornata.

Allerta meteo: raffiche di vento

L’allerta di colore arancione è estesa a tutto il territorio regionale, dal casertano al napoletano e al salernitano. Una situazione che è associata un un rischio idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango. Si prevedono anche fulminazioni, non si escludono grandinate. Lo scenario evidenzia temporali intensi fino al pomeriggio di domani quando le precipitazioni gradualmente lasceranno il posto ad un significativo incremento del vento.

Danni da maltempo

Intanto le forti raffiche di vento di questa notte hanno provocato danni e disagi in tutte le province. Si segnalano alberi abbattuti, cartelloni divelti e auto schiacciate dagli arbusti crollati nei centri cittadini. Per fortuna, al momento, non si registrano feriti. Sulla Circumvallazione esterna la circolazione è temporaneamente interdetta per la presenza di due grossi pini che hanno invaso la carreggiata.