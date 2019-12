Sicilia. Trema la terra a Catania, scossa di terremoto alle 13.01: paura tra i residenti

Catania. Scossa di terremoto a Catania alle ore 13.01, paura tra i residenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi, 21 dicembre, dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ha avuto una profondità di 3.1 chilometri nella zona di Piedimonte Etneo. La scossa è stata avvertita da centinaia di residenti. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. L’attenzione degli esperti è massima in quella zona anche per la presenza del famoso vulcano Etna. (Vedi qui)

