Villaricca, via Corigliano è invasa dall’acqua: si teme crollo. VIDEO

Villaricca. La conta dei danni provocati dal maltempo sale nell’hinteland napoletano. Dopo Giugliano, anche a Villaricca si segnalano arterie stradali completamente allagate e disagi alla circolazione.

Villaricca, via Corigliano è invasa dall’acqua: si teme crollo

In via Corigliano, a confine con Qualiano, la strada è impercorribile: il manto stradale, a causa della forte pioggia di stamattina, si è ulteriormente indebolito e pare stia a momenti per cedere. In queste ore si sono formati dei fossi a seguito del maltempo e gli automobilisti procedono a passo d’uomo per evitare incidenti. A denunciare la situazione critica in cui versa l’arteria stradale sono ancora una volta i cittadini.

Disagi nel Napoletano

A Giugliano nella zona del cimitero è già venuto giù un cartellone e alcuni fari che ne illuminano un altro pare fortunatamente senza aver colpito nessuno. Si segnalano poi alberi crollati in fascia costiera e nelle palazzine Ina casa di via Rosa Agazzi.

Situazione molto critica per il Lago Patria che è esondato. Le squadre della Protezione Civile Regionale e di Sma Campania sono al lavoro per riaprire la foce del Lago. Al lavoro anche la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale. Col supporto delle ditte di manutenzione del Comune, che sta intervenendo sulle emergenze registrate soprattutto in zona costiera per il crollo di alcuni alberi da aree private e il dilavamento di terreni. Saltato un tombino in via Madonna del Pantano.

VIDEO