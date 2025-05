La realizzazione del Palasport De Nicola è tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale ad Aversa. Se ne discuterà domani, dopo il forfait della maggioranza che ha disertato la seduta odierna, lasciando in aula solo la minoranza.

Palasport De Nicola ad Aversa, Innocenti: “Opera inutile. Deleghe Diana? Noi in prima linea”

L’opera, finanziata con 2 milioni di euro del PNRR, dovrebbe sorgere in via De Nicola, nell’area oggi destinata alla fiera settimanale. Un progetto che non trova d’accordo né gli operatori mercatali né una parte del mondo politico. L’ex consigliera comunale Eugenia D’Angelo ha presentato un esposto in Procura. Tra i contrari c’è anche il presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti.

“Dal primo giorno, o comunque nella precedente esperienza consiliare, ho mostrato delle perplessità circa la realizzazione di quest’opera, in quanto ritengo che sia inutile, soprattutto se venga fatta a danno di operatori commerciali che esistono lì in quella fiera settimanale. Qualcuno potrebbe dire che nel dicembre 2022 ero tra i firmatari in Giunta quando fu approvato il progetto. Tengo a precisare che quella fu una riunione di Giunta alquanto complicata. Faccio mia colpa perché proprio questa delibera da parte mia non fu visionata con la dovuta attenzione”, ha dichiarato Innocenti ai microfoni di Teleclubitalia.

Il presidente del consiglio comunale è intervenuto anche sul caso dell’assessore all’Ambiente Olga Diana, sfiduciata con 19 voti. Diana era stata eletta con Aversa Moderata, gruppo consiliare di cui Innocenti è coordinatore. “Parlare di ‘caso Diana’ mi sembra eccessivo. Se fossi stato io un assessore e se fossi passato io da un partito a un altro, quanto meno avrei rimesso nelle mani del sindaco le deleghe e avrei lasciato la scelta a lui. È chiaro che un eletta va tutelata. Ma essere eletti e dimissionari non è passaporto per fare quello che si vuole”, ha commentato.

Infine, sulla possibilità che il sindaco Matacena possa rimodulare le deleghe, affidando quelle chiave – ambiente, igiene urbana, rapporti con l’ASL – al gruppo dei Moderati, Innocenti chiarisce: “Non sarà un superassessore Cannolicchio, ma saranno i consiglieri a scendere in prima linea sul campo e cercheremo soprattutto di coinvolgere l’ottimo presidente della Commissione Ambiente Massimo Palazzo, che poco ha potuto fare poco in questa prima fase, e anche energie che siedono tra i banchi dei consiglieri di maggioranza per poter far sì che possiamo dare decoro alla città”.