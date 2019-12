Paura sull’Asse Mediano, maxi incidente e strada bloccata: 4 auto coinvolte

Asse Mediano. Maxi incidente sull’Asse Mediano, traffico in tilt. Un incindete a catena si è verificato pochi minuti fa sull’asse mediano, altezza Lusciano/Aversa Sud, in direzione Caserta. Quattro, le auto coinvolte nel maxi tamponamento di questa mattina 20 dicembre. Secondo testimoni non si ci sarebbero feriti gravi.

Asse Mediano, incidente a catena

Sul posto è giunta la Polizia di Stato per i rilievi del caso e gestire il traffico veicolare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze. Molto probabilemente l’alta velocità ha fatto perdere il controllo dell’auto in testa all’incidente, provocando così un tamponamento a catena. Sul tratto interessato dall’incidente si è formato una coda lunga circa 2 km.