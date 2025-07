Incidente a catena sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano, almeno 4 auto coinvolte

Spaventoso incidente sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Un tamponamento a catena ha coinvolto almeno quattro veicoli, provocando il sollevamento di una macchina, che ha di fatto schiacciato la carrozzeria dell’auto che la seguiva.

Sul posto presente la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico in direzione Lago Patria è andato completamente in tilt. L’impatto si registrato poco prima dell’uscita Villa Literno. Non è chiaro se ci siano feriti e in quali condizioni. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.