Torino. Tragedia in strada, uomo investito e ucciso dal tram in corsa

Torino. Dramma in strada, uomo investito ed ucciso dal tram in corsa. Alle 6.55 circa di oggi, venerdì 20 dicembre, a Torino, in piazzale Romolo e Remo, un tram della linea 4 ha investito una persona che è deceduta sul posto.

Torino, ucciso dal tram in corsa

Nella località si sta recando la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso. I tram della linea 4 limitano il servizio a piazza Derna, nel tratto abbandonato piazza Derna/Falchera un servizio navetta.

Seguiranno aggiornamenti