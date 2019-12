Agguato in strada ad Acerra, il re della droga ucciso con un colpo alla testa

Acerra. Giuseppe Avventurato, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso in un agguato ad Acerra, in provincia di Napoli. Avventurato è stato ammazzato sotto casa sua, nei pressi di un basso al civico 76 di corso della Resistenza. I killer hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco: un colpo alla testa, letale, e altri due colpi hanno raggiunto il torace. Il 48enne faceva parte di un pezzo significativo della camorra locale.

Come riporta IL MATTINO.IT, Avventurato nel frattempo doveva essere processato con il fratello Giancarlo per associazione finalizzata al traffico di droga. Un processo che riguarda 23 personaggi della criminalità acerrana. Un’associazione a delinquere che negli ultimi tempi si sarebbe spartita il territorio per spacciare in ogni angolo crack, cocaina hashish e marijuana. Anche a domicilio. Tra gli imputati spiccano i nomi di Gaetano Soriano, Antonio e Vincenzo Di Buono, Antonio e Filomena De Falco, Pasquale Tortora. Tutte famiglie che contano da queste parti.

