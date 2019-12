Dramma a Torino, malore all’asilo: bimba di 2 anni e mezzo muore in ospedale

Dramma nel torinese. Una bambina di due anni e mezzo è andata in arresto cardiaco mentre si trovava all’asilo, in una struttura di Leini. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre.

Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme e a chiamare il 118 sono state le maestre della scuola materna privata.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e il personale sanitario del 118 che le ha praticato il massaggio cardiaco e successivamente ha provveduto a trasferirla all’ospedale di Ciriè dove è deceduta. Purtroppo i medici, che hanno provato a lungo a rianimarla, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che al momento stanno cercando di ricostruire l’accaduto.