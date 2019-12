Principe azzurro cercasi rai 2: la trama, il cast, le curiosità e il trailer ufficiale di Principe azzurro cercasi rai 2

Stasera in onda su Rai2 “Principe azzurro cercasi”. Di seguito la trama, il cast, le curiosità e il trailer ufficiale del film in programmazione a partire dalle 21.20. “Principe azzurro cercarsi” è il sequel di “Pretty Princess”, uscito nel 2004, sempre con la regia di Garry Marshall.

Trama

Mia Thermopolis, ormai diventata una splendida giovane donna, è pronta ad assumere il ruolo di principessa di Genovia. Tuttavia, non appena si trasferisce nel palazzo reale insieme alla saggia nonna, la Regina Clarisse, scopre che i suoi giorni da principessa sono contati.

Le leggi di Genovia impongono che ogni principessa deve essere sposata prima di poter essere incoronata regina. A questo punto le presentano una serie di pretendenti. Principi celibi alcuni dei quali ben disposti a chiederle la mano. Dopo una lunga selezione conosce Andrew Jacoby e, dopo aver ricevuto un anello di diamanti, inizia il fidanzamento ufficiale.

Intanto il Visconte Mabrey, che da tempo ambisce al trono reale, spinge suo nipote Nicholas Deveraux a corteggiare Mia. Il fine ultimo dell’uomo è quello di scalzarla dal trono e ottenere finalmente il potere per la sua famiglia. Il giovane Nicolas però si innamora veramente di Mia e lei ricambia. Dopo un lungo discorso al parlamento, la ragazza riesce a convincere i delegati di poter diventare regina anche senza un marito. Mia diventa Regina senza essersi sposata con Andrew ma si fidanza con Nicolas, il quale si è rifiutato di diventare Re per lasciare il trono alla donna che ama. Un matrimonio verrà comunque celebrato: è quello tra la regina Clarisse e il responsabile della sicurezza Joe, da sempre segretamente innamorato ma che, conscio del suo ruolo, non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi.

Principe azzurro cercasi: cast, curiosità e trailer ufficiale

Protagonisti della pellicola sono Anne Hathaway nei panni della Regina/Principessa Amelia “Mia” Thermopolis di Genovia, Julie Andrews in quelli della nobile nonna Regina Clarisse Renaldi, e Chris Pine nelle vesti di Nicholas Deveraux. Il film è il sequel di Pretty Princess del 2001. A differenza di Pretty Princess girato per la maggior parte a San Francisco, le riprese di Principe azzurro cercasi si sono svolte nel periodo che va dal 01 Novembre 2003 al 14 Aprile 2014 in Inghilterra e negli USA.

Principe Azzurro cercasi è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 21 Gennaio 2005, mentre la data di uscita negli USA è dell’11 Agosto 2004. Questa sera Rai 2 trasmetterà il film in prima serata a partire dalle ore 21 e 20. Per ora possiamo cominciare a conoscere i personaggi guardando il trailer ufficiale.