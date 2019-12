Crolla la SP15 a Propata: nuova emergenza in provincia di Genova

Crolla parte della SP15 a Propata, in provincia di Genova. Oggi 17 dicembre in Liguria si registra l’ennesimo sprofondamento stradale dopo la recente ondata di maltempo. A finire a brandelli la careggiata della strada provinciale tra Propata e il bivio di Caprile, in provincia di Genova. A provocare il cedimento strutturale probabilmente un’infiltrazione d’acqua piovana.

Crollo della Sp 15 in alta val di Trebbia

Il crollo di parte della carreggiata della strada provinciale che collega Propata e Caprile risale a questa mattina, La strada era già stata chiusa, come spiega ad Agi Franco Senarega, delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova: “Avevamo constatato un danno importante ad un muro d’ala della strada e questo ha comportato l’immediata chiusura. Oggi questo danno si è palesato in tutta la sua importanza perchè quel muro è collassato”.

Nessun ferito: il precedente dell’A6

Per fortuna non ci sono feriti. La chiusura di quel tratto viario ha evitato che automobilisti in transito potessero essere coinvolti nel crollo. Le immagini apparse in queste ore sui social fanno tornare alla mente, oltre alla tragedia del Ponte Morandi, anche il recente crollo del viadotto dell’A6, a Savona, che ha sollevato nelle settimane scorse l’ennesima polemica sulle condizioni delle infrastrutture in Italia.