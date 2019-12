Giugliano, incidente sulla Circumvallazione: “angelo” misterioso salva ragazza dalla morte

Giugliano. “Si è fermato per soccorrere mia nipote, l’ha estratta dall’auto in cui era rimasta intrappolata e poi ha telefonato la madre per tranquillizzarla”. Inizia così l’appello lanciato sui social da una donna, parente di una 25enne rimasta ferita in un incidente stradale, con la speranza di rintracciare il ragazzo per poterlo ringraziare di persona.

L’incidente sulla Circumvallazione

Il sinistro stadale si è verificato lo scorso 8 dicembre, all’altezza del Gloria Store tra Giugliano e Lago Patria, sulla Circumvallazione. “La situazione era davvero grave ed estremamente delicata”, scrive la signora in un post che è apparso in queste ore su un gruppo Facebook.

“La persona che cerchiamo è il ragazzo che si è fermato a soccorrerla, estraendola dall’auto in cui era rimasta intrappolata, riuscendo a risalire al numero di telefono della mamma per avvisarla e tranquillizzandola anche nel darle una notizia angosciante”.

Le condizioni della ragazza

La zia fa sapere che la 25enne è ancora in ospedale, dove i medici l’hanno operata alla schiena. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. Anzi, pare stiano migliorando. E i familiari della ragazza sono decisi a voler ringraziare “l’angelo che l’ha aiutata a salvarsi la vita”. Infatti, l’intervento del giovane ha evitato che la giovane rimanesse incastrata nelle lamiere della macchina con il rischio che altre vetture sopraggiungessero in un tratto di strada a scorrimento veloce e rendessero l’incidente ancora più tragico.

“Il nostro pensiero va con riconoscenza a chi ha avuto tanta umanità e generosità. Noi abbiamo avuto il nostro meraviglioso regalo di Natale ed auguriamo a tutti voi tanto tanto amore da ricevere e donare sempre”, conclude la donna richiamando l’attenzione dei giuglianesi per identificare questo misterioso salvatore.