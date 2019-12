Catanzaro, trattore si ribalta: muore un 24enne

Catanzaro. Un tragico incidente stradale si è verificato stamattina a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Un giovane di 24 anni, T.D., è morto a causa del ribaltamento del trattore su cui stava viaggiando.

Catanzaro, trattore si ribalta: muore 24enne

L’incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 113, che è stata chiusa per garantire i soccorsi e l’intervento di una autogrù per rimuovere il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, i carabinieri e i sanitari del Suem118.

Incidente ieri a Catanzaro: ferito un bimbo di 2 anni

Un altro incidente si è verificato ieri mattina a Catanzaro. Prima dell’inizio delle lezioni alla scuola di via Forni nel quartiere Fortuna, un bambino di due anni è andato a sbattere contro un furgoncino delle poste italiane. L’impatto è stato violento e purtroppo il piccolo è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato per la frattura del femore ed una commozione cerebrale. Prognosi riservata.

Questa mattina saranno visionate le immagini delle telecamere di videoserveglianza per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire se il mezzo era fermo o ha investito il bambino che potrebbe essere scappato dalle mani della madre. Tutto da verificare, nulla è escluso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sul posto ambulanza e vigili urbani.