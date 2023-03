Verrebbe in mente una scena di “Mare Fuori”, dove uno dei personaggi durante la prima stagione scappa a bordo di uno scooter inseguito dalla Polizia. Questa volta, invece, è accaduto davvero: protagonista un 16 anni, con un coltello e una mazza da baseball, alla guida di un’automobile. E’ ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

16enne alla guida di un’auto in fuga da Orta di Atella a Fratta: bloccato dopo inseguimento

I carabinieri hanno intercettato il giovane in via Vanvitelli ad Orta di Atella, a bordo dell’autovettura in uso. All’invito ad accostare e fermarsi ha accelerato repentinamente, cercando di scappare e forzando il posto di blocco. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi fino al vicino centro di Frattaminore dove i carabinieri, adottando tutte le manovre di sicurezza possibili, hanno costretto il fuggitivo a fermarsi.

L’immediata perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire nella disponibilità del minore un coltello a serramanico e una mazza da baseball in legno. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Contestualmente sono state contestate numerose infrazioni al codice della strada, quali circolazione senza essere in possesso della patente di guida, circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria e incauto affidamento del veicolo. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativo.