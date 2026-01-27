Napoli, scoperto asilo nido abusivo: 14 bambini affidati a personale non qualificato

Scoperto un asilo nido abusivo a Napoli Est durante un’operazione di controllo dei Carabinieri nei locali e nelle attività commerciali. All’interno della struttura, situata in via Guidone, sono stati trovati 14 bambini tra 1 e 3 anni. La titolare e una socia sono state denunciate, l’asilo nido è stato sequestrato e chiuso, con una sanzione di 16mila euro.

Asilo nido abusivo a Napoli Est: bambini senza tutele

Durante le operazioni, i militari della compagnia di Poggioreale hanno accertato che l’attività di asilo nido fosse gestita in totale assenza di autorizzazioni e titoli abilitativi. Oltre alla titolare e alla socia operatrice, sono state individuate due operatrici impiegate in nero.

Il sequestro dell’asilo nido abusivo è scattato immediatamente per tutelare l’incolumità dei minori. Per l’imprenditrice responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di 16mila euro.

Controlli nei centri scommesse: lavoratore in nero e irregolarità

I controlli dei Carabinieri hanno interessato anche tre centri scommesse situati in via delle Repubbliche Marinare, via Nuova Poggioreale e viale Regina Margherita.

Nel corso delle verifiche sono state elevate sanzioni complessive per 44mila euro. I militari hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e la mancanza delle targhette informative con consigli e regolamenti obbligatori previsti dalla legge. Per tutti e tre gli esercizi commerciali è stata avanzata richiesta di sospensione dell’attività all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.