Una brutale aggressione si è verificata nella tarda serata ieri, sabato 8 aprile, nella piazza interna del centro commerciale Vulcano Buono, a Nola.

10 contro 1 al centro commerciale nel napoletano, 16enne in ospedale

Un ragazzino di 16 anni è stato accerchiato e poi aggredito da un gruppo di almeno 10 coetanei. Il giovanissimo, che era in compagnia di un amico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico con lesioni al cuoio capelluto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’aggressione sarebbe nata per futili motivi. I due, aggressore e vittima stando a quanto accertato fino ad ora, non si conoscerebbero. Subito dopo il raid, la baby-gang ha fatto perdere le proprio tracce.

I militari hanno ascoltato diversi testimoni sul posto e acquisito le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza del centro commerciale per risalire all’identità dei componenti del gruppo.

Immagine di repertorio