Caos al centro storico di Capua, in provincia di Caserta. Una lite tra due persone all’esterno di una pizzeria è degenerata in rissa. E’ accaduto ieri sera, in via Pier delle Vigne. A darne notizia è Edizione Caserta.

Zuffa nel Casertano, calci e pugni davanti a una pizzeria: Carabinieri sul posto

Ad avere la peggio è stato un 42enne, di origine straniera, che è stato malmenato a pochi passi dal locale. Diverse le persone presenti in quel momento tra piazza Umberto e la Riviera per una passeggiata o una sosta al bar che hanno sentito le urla.

L’uomo non ha riportato gravi ferite, soltanto qualche contusione. Per questo motivo non è stato reso necessario trasportarlo in ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri provenienti dalla vicina caserma che hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini sul caso. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno della pizzeria e di altre attività commerciali al fine di ricostruire l’accaduto.