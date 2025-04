Potrebbe entrare in vigore da lunedì prossimo la nuova ordinanza che il sindaco Matacena si appresta a firmare sui nuovi orari della Ztl ad Aversa. La bozza, che Teleclubitalia ha potuto visionare, introduce una nuova articolazione dei giorni e degli orari di accesso al centro, differenziando tra periodo estivo e periodo invernale.

Ztl ad Aversa, nuovi orari in arrivo per l’estate e l’inverno: lunedì l’ordinanza

Il provvedimento era atteso da tempo. La proposta di rimodulazione porta la firma del consigliere comunale Raffaele Oliva, ed era stata approvata in Commissione Viabilità e condivisa dagli assessori Cannolicchio, Diana e De Cristofaro. Adesso si attende solo l’ufficialità che, stando a quanto si apprende, potrebbe arrivare a partire da lunedì, 28 aprile, quando l’ordinanza verrà firmata dal primo cittadino.

Periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre)

Ecco le fasce orarie per la zona Ztl 1 (Via Roma – tratto tra Via Raffaello e Via Magenta –, Vicoletto delle Vergini, Via Iommelli, Via Vittorio Emanuele, Via Lamarmora, Via Battisti):

Dal lunedì al giovedì: 17:00 – 21:00

Venerdì: 17:00 – 24:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00 – 13:30 e 17:00 – 24:00

Per la zona Ztl 2 (Via Roma – tratto tra Via Magenta e Via Andreozzi –, Via Magenta, Via Garibaldi, Via Seggio fino a Via Cimarosa, Via Sanfelice, Via San Francesco, Piazza Municipio):

Sabato, domenica e festivi: 17:00 – 20:00

Inoltre, per il tratto di Via Seggio compreso tra Via Sanfelice e Piazza Marconi:

Dal giovedì alla domenica: 19:00 – 02:00 del giorno successivo

Periodo invernale (1 novembre – 31 marzo)

Per la zona Ztl 1, gli orari cambiano leggermente:

Dal lunedì al giovedì: 17:00 – 20:30

Venerdì: 17:00 – 24:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00 – 13:30 e 17:00 – 24:00

Restano invariati, rispetto al periodo estivo, gli orari della zona Ztl 2 e di Via Seggio. L’ordinanza mira a regolamentare il traffico nei punti nevralgici della città, in particolare nelle zone più frequentate nei fine settimana.