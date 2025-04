La richiesta era arrivata dai commercianti: rimodulare gli orari della ZTL ad Aversa per migliorare, da un lato, il traffico veicolare e, dall’altro, favorire lo sviluppo economico del centro cittadino. L’ordinanza è ormai in dirittura d’arrivo e sarà a breve firmata dal comandante della Polizia Municipale, Stefano Guarino. La proposta di rimodulazione porta la firma del consigliere comunale Raffaele Oliva, ed è stata approvata in Commissione Viabilità e condivisa dagli assessori Cannolicchio, Diana e De Cristofaro.

ZTL ad Aversa, cambiano gli orari: in arrivo l’ordinanza dirigenziale

Per il periodo estivo, a partire dal mese di aprile, la ZTL sarà attiva – stando a quanto si apprende – nei giorni infrasettimanali dalle 17.30 alle 20.30, il venerdì e sabato dalle 17 a mezzanotte e la domenica – così come nei festivi – dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 a mezzanotte. Diverso il discorso per via Seggio, dove la zona a traffico limitato scatterà, dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 2 del giorno successivo.