In queste calde e frenetiche ore di fine mercato sarebbe saltato il trasferimento per il ritorno di Alessio Zerbin al Monza. Cessione sospesa su esplicita richiesta di Antonio Conte che ha deciso di bloccare il trasferimento dell’esterno a causa del mancato arrivo sul mercato di un esterno destro come suo sostituto. In caso di un eventuale cessione il Napoli dovrebbe trovare un nuovo esterno per poter dare a Conte un’alternativa al solo Mazzocchi.