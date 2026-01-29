Zaino rubato in auto tra Melito e Giugliano, bambino fa appello ai ladri e la Golden Boy gli riserva una sorpresa

Libri, quaderni, tablet: tutto racchiuso in uno zaino. Un oggetto di grande valore, soprattutto per un bambino di sei anni. È stato rubato dall’auto di famiglia parcheggiata davanti a un fast food della via Appia, tra Giugliano e Melito. Una storia che ha commosso il web, dopo che le lacrime del piccolo Raffaele sono diventate virali sui social.

Zaino rubato in auto, bambino fa appello ai ladri e la Golden Boy gli riserva una sorpresa

Raffaele oggi è rimasto senza nulla: niente libri, niente materiale scolastico, niente zaino. Uno zaino che aveva voluto fortemente, con il kit del suo idolo, Geolier. Proprio da qui, però, arriva una svolta. La Golden Boy, società del rapper, ha deciso di intervenire e preparare una sorpresa per il bambino, restituendogli molto più di quanto gli era stato portato via.

La denuncia social del papà di Raffaele, diventata in poche ore un caso mediatico, non è solo uno sfogo, ma un appello alla sicurezza in una zona dove, sentirsi al sicuro è sempre più difficile. Una vicenda che intreccia cronaca, solidarietà e un messaggio chiaro: dietro a uno zaino rubato, c’è l’infanzia di un bambino.