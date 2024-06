Arriva in città, il 5 dicembre 2024, in Piazza del Plebiscito, la finale della nuova edizione di X Factor Italia. Per la prima volta nella storia del noto show, Sky sceglie una piazza e punta sulla bellezza e l’attrattività di Napoli.

X Factor sceglie Napoli: la finale in Piazza del Plebiscito. Manfredi: “Scelti per il lavoro sulla Città della Musica”

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare la finale di X Factor 2024 in piazza del Plebiscito a Napoli. Per la prima volta nella storia internazionale del format, la finalissima sarà fuori da uno studio. Il lavoro svolto in questi due anni nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’ ci rende orgogliosi e conferma, ancora una volta con un evento di portata nazionale, la creazione delle condizioni favorevoli ad una progettualità musicale di lungo periodo. Napoli è una città in cui la musica ha un ruolo fondamentale e il nostro obiettivo, da amministratori, è valorizzare e supportare il comparto, le sue grandi potenzialità e i giovani talenti”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

La finale del 5 dicembre dello show Sky Original prodotto da Fremantle (che partirà con la nuova edizione a settembre su Sky e in streaming solo su NOW) si inserisce nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, ideato per il rilancio culturale, economico e sociale della città. Il Comune di Napoli, co-organizzatore dell’evento, riconosce la centralità del comparto musica per la comunità, punta a valorizzare la creatività musicale nonché a creare un clima di scambio, buone pratiche e coordinamento tra le istituzioni e gli operatori del settore.

“La scelta della cornice di Piazza del Plebiscito conferma non soltanto l’attrattività e la forza del nostro territorio, ma anche l’impegno del Comune di Napoli nell’individuazione di spazi da dedicare alle attività musicali con una programmazione di lungo periodo ed aperta a tutte le forme artistiche”, ha concluso il Sindaco di Napoli.