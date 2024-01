Due giorni di alta formazione all’Istituto Marconi per i docenti dell’indirizzo Moda. Workshop con un designer di fama internazionale dal Giappone. Lo stilista ha insegnato i segreti e sopratutto la manualità dell’arte della moda.

Tutti skills che poi i docenti metteranno a disposizione per i propri alunni.

Grande entusiasmo e attenzione per le singoli e affascinanti lezioni in cui la manualità è tutto. Un focus particolare sarà con la classe speciale di origami, arte antica che applicata alla monda rendono i capi particolari e unici. Tutto a disposizione per i docenti, quindi, per gli alunni.