WhatsApp non funziona. Da diverse città come Napoli, Roma, Milano, Torino e Firenze si moltiplicano le segnalazioni di chi non riesce a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook).

WhatsApp down in tutta Italia: impossibile ricevere e inviare messaggi

Un ‘down’ di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni. WhatsApp sembra essere offline, anche nella versione desktop. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. L’hashtag #Whatsappdown è andato in tendenza su Twitter.

Un caso analogo risale a poche settimane fa, quando WhatsApp, Instagram e Facebook smisero improvvisamente di funzionare, impendendo a migliaia di utenti di visualizzare le pagine dai loro dispositivi. In quella circostanza, l’unico social cui si poteva accedere senza problemi, fu Twitter.