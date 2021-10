Nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre, Facebook, Whatsapp e Instagram sono off e stanno dando problemi a un numero ancora imprecisato di utenti in tutto il mondo. Dalle ore 18 circa migliaia di persone non riescono a visualizzarne le pagine dai propri dispositivi.

La messaggistica istantanea di WhatsApp, il social fotografico Instagram e la piattaforma principale Facebook stanno tutti dando problemi in Italia e nel resto del mondo, rendendo impossibile agli utenti il loro utilizzo.

Facebook, whatsapp e Instagram down

Instagram per smartphone Android e iOS è completamente fuori uso, provando ad accedere all’applicazione non è possibile consultare il feed e caricare nuove foto, video e stories. Situazione analoga su Facebook che da diversi è offline sia tramite app che sito web.

L’unico social principale in funzione in queste ore è Twitter, tante infatti le segnalazioni da parte degli utenti. Al momento non si conoscono le cause del disservizio.