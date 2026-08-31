West Nile, 2 contagi ad Aversa: cittadini preoccupati per il biolago. “Qui c’è ristagno d’acqua”

Il virus West Nile arriva anche ad Aversa, dove nelle ultime ore sono emersi due casi che riguardano altrettanti anziani. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di una donna di 76 anni, originaria della città normanna, inizialmente assistita all’ospedale Moscati e successivamente trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sessa Aurunca. Il suo quadro clinico sarebbe grave. Il secondo paziente è un uomo di 75 anni, anch’egli di Aversa, ricoverato in neurologia nella struttura di via Gramsci. Presenta uno stato confusionale e patologie croniche pregresse, ma la situazione generale non sarebbe considerata critica.

Secondo i dati dell’Asl di Caserta, aggiornati a venerdì pomeriggio, sono 35 i contagi registrati nella provincia di Caserta. L’attenzione resta dunque alta. Dopo i casi segnalati in città, il sindaco Franco Matacena ha firmato un’ordinanza con una serie di misure per contrastare la proliferazione delle zanzare, a cui seguirà una disinfestazione straordinaria del territorio. Preoccupano però le condizioni del biolago, che presenta acqua torbida e maleodorante, con rifiuti che vi galleggiano. A chiedere un intervento immediato sono soprattutto i residenti degli alloggi popolari di via della Repubblica. Proprio i ristagni d’acqua sono tra le condizioni da evitare per limitare la riproduzione delle zanzare.

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