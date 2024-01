Cede l’asfalto in via Antonio Genovesi a Villaricca e si apre una voragine nei pressi del ristorante “Il Paradiso”.

Voragine a Villaricca, cede l’asfalto in via Genovesi

Il fatto, come denuncia una residente, è stato segnalato lunedì 29 gennaio. Al momento non c’è stato ancora nessun intervento di ripristino anche se dalla casa comunale di Corso Vittorio Emanuele fanno sapere che nella giornata di domani ci sarà un sopralluogo e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato. Al momento non si sa ancora con certezza cosa abbia fatto sprofondare il manto stradale, tuttavia si ipotizzano una possibile perdita d’acqua sotterranea oppure le piogge di alcuni giorni fa.