Una voragine si è aperta questa mattina, giovedì 25 gennaio, in via Petrarca nel quartiere di Posillipo. Il manto stradale improvvisamente è collassato creando una buca di circa 40 centimetri di diametro.

Voragine in via Petrarca a Posillipo, secondo crollo in 7 giorni

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa di Chiaia, i tecnici della Napoli Servizi e gli operai dell’Abc per capire l’entità del danno. Si tratta del secondo crollo nella zona di Posillipo dopo quello avvenuto in via Manzoni negli scorsi giorni. Mentre un altro cedimento della strada è stato segnalato in via Consalvo a Fuorigrotta.

A lanciare l’allarme Marcello Matrusciano, vice presidente della I Municipalità, Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, e assessore con delega a Manutenzione, Igiene Ambientale, Rapporti con i Consiglieri, Rapporti con le società partecipate del Comune di Napoli per le materie di competenza, che scrive: “Via Petrarca angolo Via Orazio, principio di sprofondamento. Sul posto Polizia Locale U.O.Chiaia, Napoliservizi, in arrivo squadre per verifiche idriche e fognarie. Al momento la strada resta aperta al transito veicolare compreso le linee C21 ANM.”