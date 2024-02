Il Comune di Napoli ha fornito un primo bilancio dei danni che si sono susseguiti alla maxi voragione che si è aperta alle prime luci del giorno in via Morghen, al Vomero. Alle cinque del mattino, il manto stradale ha ceduto inghiottendo due auto e un platano; gli occupanti delle vetture sono stati tratti in salvo, mentre i veicoli non sono stati ancora rimossi.

Voragine al Vomero, il bilancio dei danni: “Fogna collassata e condotta idrica spezzata”

Dalle prime verifiche tecniche sembrerebbe “collassata la fogna privata del civico 63″. La perdita ha creato un’infiltrazione che ha creato uno smottamento”. Dalla V Municipalità fanno sapere che la conduttura fognaria pubblica è perfettamente integra”.

Il disagio maggiore però che si ripercuote su tutti i cittadini della zona è l’interruzione della fornitura d’acqua da San Martino a Piazza Vanvitelli. In attesa dei lavori di ripristino, già partiti, la Municipalità ha attivato provvisoriamente un punto di fornitura idrica in via Bernini 25, adiacente Pizzeria Gorizia.

Sgombero di alcuni palazzi

Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine. In via Kerbaker si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati.

Stessa situazione anche via Solimena, dove recentemente era avvenuto il cedimento di una conduttura idrica. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presente la Polizia Locale, il 118 e le squadre di Abc (Acqua Bene Comune Napoli).

Nuovo dispositivo traffico

Per gestire il flusso veicolare e ridurre i disagi, il Comune di Napoli ha istituito un nuovo dispositivo del traffico. Come detto, via Morghen è stata chiusa all’altezza di via Bonito. Pertanto è stato predisposto un percorso alternativo per i veicoli diretti a San Martino attraverso via Morghen, Cimarosa e Michetti, mentre chi proviene da San Martino dovrà scendere per via Michetti, Cimarosa e Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa sono state temporaneamente aperte al traffico a doppio senso per facilitare gli spostamenti.